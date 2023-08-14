Tahmini Okuma Süresi: dakika

Seçim mağlubiyetinden sonra CHP'de başlayan değişim sancısında süreç devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında devam eden değişim tartışmalarında son perdeye gidilirken Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24'ten Metin Kaan Kurtuluş'a konuşan Kılıçdaroğlu, son seçimde oylarını artırdıklarını söyledi.

Uzun zamandır milletvekili çıkaramadıkları bazı illerden vekil çıkardıklarını belirten Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde de oylarını artırdıklarını söyledi.

"AK Parti oy kaybetti ama CHP tartışılıyor"

Bu sonuçların kendilerini tatmin etmediğini söyleyen CHP Lideri, AK Parti'nin o oranına dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "Her halükarda oyu düşen parti AK Parti ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi, ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimiz sonucu alabilseydik tartışmalar farklı yöne evrilecekti..." dedi.

"Değişimin içindekiler değişimi fark etmeyebilir"

Partisinin bir halihazırda değişim içinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bir dönem Erdoğan derdi ki, ‘CHP, Sivas’ın doğusuna gidemez’. Şimdi sormak lazım, CHP Sivas’ın doğusuna gidiyor mu gitmiyor mu? Bir dönem başörtülü kızlar bize düşman gibi bakardı, biz de onlara düşman gibi bakardı. Şimdi başörtülü kızlar CHP’ye oy veriyor. Değişimin içinde yaşayanlar bazen değişimi fark etmeyebilirler." diye konuştu.

"İstanbul ve Ankara’yı niye kaybedelim?"

Yerel seçimler konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul ve Ankara’yı niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı. Sonunda başarıyı gören kim? Ankara’dakini ben görüyorum, İstanbul’dakini İstanbullu görüyor, Adana’dakini Adanalı, Mersin’dekini Mersinli görüyor. Dolayısıyla belediye başkanlarımız başarılı, görevlerini yapıyorlar. Biz, ayrıca yeni büyükşehir belediyeleri ve çok sayıda belediye başkanlığını da alacağız, yani kazanacağız. Ayrıca biz CHP Genel Merkezi olarak, belediyelerimizin çalışmalarını yakından izliyor ve gelen raporları değerlendiriyoruz..."

ensonhaber