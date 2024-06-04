Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

'İKİ PİLOT ŞEHİT OLDU'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotumuz şehit olmuştur" denildi.