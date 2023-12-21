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İlçe genelindeki karakol ve güvenlik noktalarına sık sık ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Sakarya, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Belbuka Askeri Üs Bölgesini ziyaret etti.

Üs bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik’ten bölgedeki son durum ile ilgili bilgi alan Kaymakam Sakarya, üs bölgesindeki görevli jandarma ve güvenlik korucuları ile sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Belbuka Üs Bölgesi ziyaretinde Kaymakam Sakarya’ya, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Gülali Çendik, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış da eşlik etti.