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WanHaber – ÖZEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Yozgat’ın Sorgun ilçesine atanan İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Van’a veda etmeye hazırlanıyor.

Van’da görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kaymakam İhsan Emre Aydın, “Van’dan ayrıldığıma üzüntü duydum, çünkü bizler mülki idare amirleri bulundukları yerlerde çalışırken, oralarda gönüllerinin bir parçasını bırakırlar. Aslen Kırşehirliyim, Ankara’dan ayrılalı uzun yıllar oldu.

Yolda gördüğümüz insanlar, arkadaşlarımız, konuştuklarımız, selam verdiklerimizle dost olduk. Burada çok dostum var, çok arkadaşım var, buranın insanına hizmet etmekten büyük mutluluk duydum, büyük bir gurur duydum. Aynı zamanda gururlu ve mutluyum, Van her şeyin en iyisine layık” diye konuştu.

“BENİM BİR PARÇAM HEP VAN’DA”

1997 yılında Başkale’de abisinin şehit olduğunu belirten Kaymakam Aydın, “Biliyorsunuz ki 97 senesinde abim Başkale’de şehit olmuştur. Benim bir parçam hep Van’da, kendim de burada hizmet etme imkânı buldum, bana bu imkânı veren devlet büyüklerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da Van’ın her zaman daha iyi daha güzele ulaşma noktasında büyük bir potansiyeli var, bu potansiyeli değerlendirerek bölgesindeki öncü bir il olacağına gönülden inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci