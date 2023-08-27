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1914 yılında Rus işgali sırasında inşa edilen, 13 keskin virajı bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen yolda 30 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Bayburt'un tarihi ve kültürel varlıklarını sportif faaliyetlerle tanıtmak amacıyla organize edilen ve 5 gün süren 1. Dede Korkut Bisiklet Festivali dahilinde şehrin farklı turistik yerlerinde bisiklet sürerek güzel bir etkinliğe imza atan Vangölü Aktivistleri Derneği'nin bugünkü tercihi ise zorlu Derebaşı Virajları oldu. Soğuk hava ve yoğun sise rağmen Dumlu köyünden pedal çevirmeye başlayan bisiklet tutkunları imkanları zorlayarak, dik yamaçları aşarak yaklaşık 40 kilometre yol katettiler.

Cesaretleriyle kendilerine hayran bırakan sporcuların geçtikleri güzergahlar drone kamerasıyla görüntülendi. Sislerin arasında bir görünen, bir kaybolan sporcuların havadan drone ile çekilen görüntüleri ise adeta mest etti.

Bayburt'un tarihi ve kültürel varlıklarını sportif faaliyetlerle tanıtmak amacıyla Vangölü Aktivistleri Derneği olarak bisiklet festivali organize ettiklerini belirten Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi Yasin Yıldırım, "Bayburt'un doğal güzelliklerini, coğrafyasını tanıtmak amacıyla Bayburt'ta bisiklet festivali düzenledik. Ülkenin dört bir yanından 150 profesyonel katılımcıyla 1. Dede Korkut Bisiklet Festivalini organize ettik. Festivalin son gününde, Derebaşı Virajlarındayız.

Derebaşı Virajlarının tanıtımını yapıp, turizme kazandırmak amacıyla bisikletlerimize binerek, pedal çevirdik. Şu an sisin içindeyiz, buranın çok güzel bir doğası var. Bütün spor severleri, doğa severleri, aksiyon severleri buralara bekliyoruz" dedi.

Derebaşı Virajlarının turizm açısından büyük bir önem arz ettiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, "Dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen, Bayburt-Trabzon arasında D-915 karayolu üzerinde bulunan Derebaşı Virajlarındayız.

Doğa sporlarının yapıldığı Derebaşı Virajları, turizm açısından çok önemli bir yere sahip diyebiliriz. Bu bölgede bugün turizmin gelişmesine katkı sağlayan bir etkinliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye'nin birçok ilinden, farklı ülkelerden gelen bisikletçilerle D-15 karayolunda, Derebaşı Virajlarında adrenalin doruklarına ulaşıyoruz" diyerek konuştu.



Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü Genel Başkanı Erdoğan Özel ise, Derebaşı Virajlarının görülmeye değer bur yer olduğunu belirterek, " 1. Dede Korkut Bisiklet Festivali dahilinde şu an Soğanlı Geçidi Derebaşı Virajlarındayız. Burası dünyanın en tehlikeli yolu olarak biliniyor, yan tarafımızda da uçurumlar var. Bizler de Vangölü Aktivistleri olarak Bayburt'un tarihini, doğasını, kültürünü tanıtmak istedik.

Çok güzel parkurlar var, bir parkur da burası. 30 kişilik profesyonel bisikletli grupla inişimizi gerçekleştiriyoruz. Hep yolun sağ tarafını kullanıyoruz, sol tarafımız tamamen uçurum. Burada da arkadaşlarımız ona özen göstererek tek sıra şeklinde ilerliyorlar.

Bugün bizim için çok özel ve güzel bir gün. Bir yandan sis, bir yandan doğanın eşsiz güzellikleri derken bulutların içerisinden bisikletlerimizle gidiyoruz. Hatta burada güzel lezzetler mevcut. Güzel dağ meyveleri var, onlardan da tadarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz çok güzel, ülkemizin her yeri çok güzel burası da özel bir yer, herkesi buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İHA