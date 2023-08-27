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WanHaber – ÖZEL

Hilmi Irak İlkokulu’nda görev yapan Öğretmen Yeliz Sevin koordinatörlüğünde, “Yeşil Yaşa, Yeşili Sev” projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, Van’dan kabul edilen tek proje oldu.

Öğretmen ve öğrenci hareketliliği olan, aynı zamanda mesleki okul eğitimlerini de kapsayan projeyle Erasmus Okul Eğitimleri ile beraber bu yıl Türkiye’den 107 proje kabul edildi. Erasmus+ Okul Eğitimi Okul Eğitimi alanında, “Yeşil Yaşa, Yeşili Sev”, “Green Live, Green Love” projesi ile Van’dan Hilmi Irak İlkokulu kabul alan tek okul oldu.

Proje kapsamında yurt dışına gidecek olan öğretmen ve öğrenci heyeti, iklim değişikliği alanında büyük çalışmalar gerçekleştirmiş ülkeler ve uluslararası başarı sağlamış pilot okullara giderek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunabilecek.

Haber: Fatma Öztürk