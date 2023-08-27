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Adı Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın, Al Nassr'daki geleceğiyle ilgili bugün bir karar verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan basınından Al-Riyadiah'ın haberine göre; Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Brezilyalı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağına 24 saat içerisinde karar verecek.

Portekizli çalıştırıcının, yönetime bir rapor sunacağı, Talisca'nın takımdaki geleceğini ve gitmesi halinde yerine alınmasını istediği futbolcuyu bildireceği belirtildi.

CASTRO'DAN ONAY BEKLENİYOR

Haber detayında, 29 yaşındaki futbolcu için birçok teklif olduğu ve Castro'nun onay vermesi halinde Talisca'nın transferinin kolaylaşacağı ifade edildi.

Al Nassr, 2021 yazında Çin'in Guangzhou Evergrande takımından kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile olan sözleşmesini geçtiğimiz nisan ayında 2026 yılına kadar uzatmıştı.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ

Öte yandan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maddi şartlarda anlaşma sağlanamadığı için eski futbolcusu Talisca'nın transferinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

GALATASARAY ISRARCI

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek gruplara kalma yolunda önemli bir adım atan Galatasaray, Talisca transferini de hızlandırdı. Oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu belirtilen Cimbom için Talisca'yı ikna etmek için İstanbul'dan bir ev bile kiraladığı iddia ediliyor.

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