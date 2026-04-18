İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen ve bu yıl 16’ncısı düzenlenen fuar, 70 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

İlk günden itibaren ilgi gören fuarda vatandaşlar, gıda ürünlerini satın alırken; tarım ve hayvancılık alanındaki ürünler hakkında da bilgi sahibi oldu. Ayrıca birçok ziyaretçi, ihtiyaç duydukları tarım makinelerini fuar kapsamında temin etme fırsatı buldu.

Fuara katılan vatandaşlar ve firma temsilcileri, Wanhaber’e yaptıkları açıklamalarda fuarı değerlendirdi.

“FUARA ÖZEL YÜZDE 10 İNDİRİM YAPTIK”

Stand sahibi Ayhan Araz, fuardan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, “Makinelerimizin çoğu yurt dışından geliyor, ithal ürünlerdir. İlk günden itibaren vatandaşlarımız ilgi göstermeye başladı. Fuarda ot biçme, çapa, sulama sistemi ve ilaçlama makineleri gibi modern cihazlar sergiliyoruz. Fuara özel yüzde 10 indirim başlattık. İnşallah bu tür organizasyonların devamında daha iyi satışlar bekliyoruz.” dedi.

“ÜRÜNLERİMİZ EL EMEĞİ OLARAK HAZIRLANIYOR”

Van’da faaliyet gösteren İpekyolu İpek Eller Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Perihan Duman ise çikolata üretimi yaptıklarını ifade ederek, “10’dan fazla çeşit çikolatamız var. Karamelli, frambuazlı, bademli, incirli, fındıklı ve Dubai çikolatası gibi ürünlerimiz bulunuyor. Günlük ve saf çikolata kullanarak üretim yapıyoruz. Fuar beklediğimizden daha kalabalık. Fiyatlarımız da uygun. Vatandaşların ilgisinden memnunuz.” diye konuştu.

Duman konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Kadın girişimcilerimiz el emeği hazırladıkları bu ürünlerin satışlarını yaparak da hane bütçelerine katkıda bulunuyor. Bu tür etkinliklerin özellikle Van’da olmasından da çok memnunuz. Çünkü bu tür yerlerde daha çok kitleye ulaşabiliyoruz.”

“VANLILARIN İLGİSİ İYİ”

Afyon’dan fuara katılan Fatih Özdemir de ilk günden itibaren yoğunluk yaşandığını belirterek, “İlk günler genelde gezme amaçlı oluyor ancak ilerleyen günlerde alışveriş artıyor. Fuar sonuna kadar iyi bir ziyaretçi ve satış elde etmeyi hedefliyoruz. Özellikle Vanlı vatandaşlarımızın ilgisi de çok iyi.” ifadelerini kullandı.

“FUARA ÖZEL İNDİRİMLERİN OLMASI GEREKİYOR”

Fuarı ziyaret eden vatandaşlardan Recep Aslandoğmuş ise organizasyonu olumlu bulduklarını belirterek, “Güzel bir etkinlik. Böyle fuarların olması iyi. Bütçemize göre bir mibzer ya da pulluk almayı düşünüyoruz. Firmaların fuara özel daha çok indirim yapmaları gerekiyor. Eğer indirim yapmazlarsa fuarın bir anlamı da kalmamış olur.” dedi.

“VANLI VATANDAŞLARIMIZI FUARA BEKLİYORUZ”

Yöresel ürün satışı yapan Fırat Görel de Türkiye’nin birçok ilinden ürün getirdiklerini ifade ederek, “Tereyağı, bal, ceviz, reçel ve daha birçok doğal ürünü Van halkına sunuyoruz. Ürünlerimizde fuara özel yüzde 30-35 indirim var. Vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Doğal lezzetlerden faydalanmak için Vanlı vatandaşlarımızı fuara bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“FUAR ÜRETİCİLER İÇİN DEĞERLİ”

Sigorta sektöründe hizmet veren Ercan Ensari ise fuarın önemine dikkat çekerek, “Van, tarım ve hayvancılık açısından önemli bir şehir. Böyle büyük bir fuarın düzenlenmesi üreticiler için çok değerli. TARSİM sigortalarının yaygınlaşması için de bu tür organizasyonlar büyük fırsat. Kadın üreticilere yüzde 10, genç çiftçilere yüzde 5 ve aile işletmelerine ek indirimler sunuyoruz.” Diye kaydetti.