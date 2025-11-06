Ayın dünyaya en çok yaklaştığı bu akşam, yurt genelinde gökyüzünde görsel bir şölen yaşandı. Van’da akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin şekilde görülen dolunay, kent genelinde vatandaşlar ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi. Ayın dünyaya en yakın konumuna ulaştığı bu gökyüzü olayı, kentte izleyenlere görsel şölen sundu. Van Gölü kıyısı, Van Kalesi ve Akdamar Adası gibi kentin çeşitli tarihi ve turistlik yerlerinde toplanan fotoğraf tutkunları Süper Ay'ı görüntülemek için deklanşöre bastı.

Süper Ay'ı görüntülemek için tarihi Van Kalesi civarına gelen Vanlı Fotoğraf sanatçısı Murat Cacim, bu anları ölümsüzleştirmek istediklerini belirterek, "Bu akşam ayın dünyaya en yakın olduğu Süper ayı fotoğraflayacağız. Bizde tarihi mekanları tercih ediyoruz. Van Kalesi civarında bir cami veya kaleyle birlikte çekmeyi düşünüyoruz. Hava güzel. Burada daha iyi görseller elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Bu anları görüntülemek için gelen doğa fotoğrafçısı İzzet Akdoğan ise "Doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bugün fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımızla birlikte süper ayı fotoğraflayacağız. Umarım güzel kareler çekeriz" dedi.