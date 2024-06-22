Ömer Faruk Tarhan'ın cansız bedeni, 5 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu.

Serinlemek İçin Girdikleri Baraj Gölünde Kabus Yaşandı

Olay, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak hava nedeniyle serinlemek için baraj gölüne giren Ömer Faruk ve Fatih Mehmet Tarhan kardeşler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, iki kardeşin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark edip yardıma koştu.

Kardeşini Kurtardı, Kendi Hayatını Kaybetti

Fatih Mehmet Tarhan, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Ancak Ömer Faruk Tarhan'a ulaşmak mümkün olmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, su altında 5 saat süren arama çalışmasının ardından Ömer Faruk Tarhan'ın cansız bedenine ulaştı.

Kurtarma Mücadelesi Hüzünle Sonuçlandı

Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Mehmet Tarhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ömer Faruk Tarhan'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayın detayları ortaya çıktıkça, Ömer Faruk'un kardeşini kurtarmak için kıyıdan tekrar suya girdiği ve bu esnada kendi hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Son Anda Kardeşinin Yardımına Koştu

Yürek burkan bu olayda, Ömer Faruk Tarhan'ın büyük bir fedakarlık yaparak kardeşini kurtarmak için gösterdiği cesaret, çevredekileri derinden etkiledi. Genç yaşında hayatını kaybeden Ömer Faruk'un kahramanlığı, ailesi ve sevenleri tarafından asla unutulmayacak.