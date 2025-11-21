Van’da, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait bir taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Satışı yapılacak taşınmaz için yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan taşınmaz mal, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.” denildi.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Tuşba İlçesi Akköprü mahallesinde satışı gerçekleştirilecek taşınmaz için ihale, 1 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu (Kıyıcak Mahallesi 5033 Sokak No:2 65090 Edremit) adresinde yapılacak.

İHALE İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

-Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

-Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)

-Noter tasdikli imza beyannamesi

-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

-İhale Dosyası alındı belgesi

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.