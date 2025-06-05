Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde 3 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan ilan ile talep şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuruların yapılabileceği belirtildi.

Söz konusu ilanda, engelli adaylar için en az ortaöğretim-en fazla lisans bölümlerinden mezun bilgisayar bakım onarımcısı aranırken, eski hükümlü başvuruları için ise en az ilkokul-en fazla lisans bölümlerinden mezun greyder operatörü, kaynakçı, mekanik teknik onarımcısı, otomotiv gövde ve boya onarımcısı, tornacı pozisyonlarına alım yapılacak.

Engelli işçi alımında aranan şartlar;

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından gün almamış olmak

2-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.

3-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak (TCK 53/a Maddesi),

4-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. 5-Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

Eski hükümlü İşçi alımında aranan şartlar ise;

1- Kura sonucu atananlar Greyder Operatörü hariç Atölye Usta Yardımcısı ünvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.

2-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.

3- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

5- Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

İlanların son başvuru tarihi ise 11 Haziran 2025 Çarşamba günü sona erecek.

Söz konusu ilanlarla ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden ve kamu iş ilanları resmi internet sayfasından ‘Karayolları engelli alımı’ ve Karayolları eski hükümlü işçi alımı’ sayfasından öğrenilebilecek.