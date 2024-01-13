Van’da etkisini gösteren kar yağışı, kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkilerken, meteoroloji yağışın Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Van’ı beyaza bürüdü. Sıcaklığın gece -8’e düştüğü Van’da hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde buzlanma ve don uyarısı, ayrıca yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarılarında bulundu.
Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, “Kent genelinde 390 araç ve 618 personel ile yürütülen karla mücadele çalışmalarında, kapanan mahalle yollarının açılması ve yaya yolu temizleme çalışmaları da sürüyor.” denildi.
Van’da hava durumu ise şu şekilde olacak;
Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
Başkale : Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıKaynak: WanHaber / Fatma Öztürk