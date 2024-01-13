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Van’da etkisini gösteren kar yağışı, kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkilerken, meteoroloji yağışın Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, kar yağışı uyarısının ardından dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Van’ı beyaza bürüdü. Sıcaklığın gece -8’e düştüğü Van’da hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde buzlanma ve don uyarısı, ayrıca yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarılarında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, “Kent genelinde 390 araç ve 618 personel ile yürütülen karla mücadele çalışmalarında, kapanan mahalle yollarının açılması ve yaya yolu temizleme çalışmaları da sürüyor.” denildi.

Van’da hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Başkale : Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı