Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan geçici verilere göre; Eylül ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,64 artışla 6 milyon 54 bin 431'e yükseldi. Bu kişilerin 262 bin 62'si günübirlikçi oldu.

2024 yılı Eylül ayında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında Antalya yüzde 36,92 ile ilk sırada yer aldı.

Antalya’yı yüzde 28,96 oran ile İstanbul, yüzde 9,87 oran ile Muğla, yüzde 6,77 oran ile Edirne ve yüzde 3,67 oran ile İzmir takip etti.

2024 Eylül ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında 89 bin 142 ziyaretçi sayısı ile Van, ülkemiz genelinde 9. sırada yer aldı.

2024 Eylül ayında Van’a hava yolu ile hiç yabancı gelmezken, kara yolu ile 89 bin 132 kişi, demir yolu ile 10 toplamda ise 89 bin 142 kişi giriş yaptı.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden ülkemize giriş yapan toplam yabancı sayısı 533 bin 958 olarak açıklandı.

VAN’A GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN VATANDAŞLAR

2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında Van Kapıköy Sınır Kapısı ve Van Ferit Melen Havalimanını kullanarak Türkiye’ye giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaşların sayısı ise 219 bin 975 olurken, çıkış yapan vatandaşların sayısı 216 bin 926 olarak bildirildi.