Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan geçici verilere göre; 2024 yılı Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında bir artış göstererek 2 milyon 733 bin 633 oldu.

Geçici verilere göre: 2024 yılı Kasım ayında ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,11 (1 milyon 638 bin 839) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 9,32 (1 milyon 762 bin 848) değerinde bir artış oldu.

Verilere göre: 2024 yılı Ocak - Kasım döneminde ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,54 (19 milyon 279 bin 043) değer ile bir artış olduğu görüldü. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 12,35 değerinde (19 milyon 351 bin 547 ) bir artış kaydedildi.

VAN’A AİT VERİLER!

2024 Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında 61 bin 516 ziyaretçi sayısı ile Van, ülkemiz genelinde 6. sırada yer aldı.

2024 yılı Ekim döneminde Van’a 68 bin 907 kişi ziyaret gerçekleştirirken, bu durum aynı yılın Kasım ayında 61 bin 516 ziyaretçi ile yüzde 12 oranında düşüş kaydetti.

2024 Kasım ayında Van’a hava yolu ile hiç yabancı gelmezken, kara yolu ile 61 bin 508 kişi, demir yolu ile 8, toplamda ise 61 bin 516 kişi giriş yaptı.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden ülkemize giriş yapan toplam yabancı sayısı 634 bin 381 olarak açıklandı.

2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında Van Kapıköy Sınır Kapısı ve Van Ferit Melen Havalimanını kullanarak Türkiye’ye giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaşların sayısı ise 264 bin 671 olurken, çıkış yapan vatandaşların sayısı 261 bin 581 kişi olarak kayıtlara geçti.