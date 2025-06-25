Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye 5 milyon 37 bin 447 ziyaretçi geldi. Aynı dönemde Van’a ise 50 bin 468 ziyaretçi geldiği raporlandı.

Sınır kapılarının bağlı olduğu illere ve taşıt araçlarına göre dağılımını gösteren rapora göre 304 bin 97 ziyaretçi deniz yolu, 3 milyon 973 bin 62 ziyaretçi hava yolu, 753 bin 134 ziyaretçi kara yolu, 7 bin 154 ziyaretçi ise demir yolunu tercih ederek Türkiye’ye geldi.

Aynı dönemde ziyaretçilerin 48 bin 899’u kara yolu, bin 569’u ise demir yolu ile Van’a geldi. Bu dönemde hava yolu ile Van’a yurtdışından ziyaretçi gelmedi.

2025 yılı Mayıs ayında yurtdışından en fazla ziyaret alan iller sıralamasında Van 11. sırada yer aldı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Hakkari’den sonra en fazla ziyaretçi alan 2. il oldu.

2025 yılı Nisan ayında ise Van, Türkiye genelinde yurt dışından en fazla ziyaretçi alan 10. il olmuştu. Van’a geçtiğimiz ay 45 bin 410 kişi gelirken, bir önceki yılın aynı döneminde ise 40 bin 172 kişi gelmişti.

Verilere göre Van’a sınır kapıları üzerinden giriş yapan ziyaretçi sayısı hem bir önceki yılın aynı dönemine göre, hem de geçtiğimiz aya göre artış gösterdi.

Bu dönemde 1 milyon 668 bin 304 kişi ile yurt dışından en fazla ziyaretçi alan il İstanbul olurken, en az ziyaretçi alan il ise Tokat oldu.