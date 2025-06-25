Dünyanın gözü artık savaşta değil ateşkeste. ABD Başkanı Donald Trump dün başlayan ateşkesin harika gittiğini söyleyerek, "İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı, durmazlardı" ifadesini kullandı. Trump ayrıca İran'nın nükleer programının onlarca yıl geriye gittiğini de söyledi. Öte yandan Trump Gazze'yle ilgili, "Yakın zamanda oradan iyi haberler alacağız" dedi.

"ATEŞKES HARİKA GİDİYOR"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi’nin 2’nci gününde ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail-İran ateşkesinin nasıl ilerlediği konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, ateşkesin çok iyi gittiğini söyledi. Ufak bir ihlalin de olduğunu ama İsrail uçaklarının geri gittiğini kaydeden Trump, ateşkesin harika gittiğini yineledi.

İran'ın nükleer programı konusundaki soruya da yanıt veren Trump, İran'ın nükleer programına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, İran'ın şu anda yapmak isteyeceği en son şeyin uranyumu zenginleştirmek olduğunu belirtti.

"İRAN'IN BOMBA FALAN YAPACAĞI YOK"

Ateşkesin İran için de büyük bir zafer olduğunu, ellerinde petrollerinin olduğunu ve akıllı insanlarının bulunduğunu vurgulayan Trump, “Netanyahu da kendisiyle gurur duymalı... Ama İran'ın bomba falan yapacağı yok uzun süre boyunca" diye konuştu.

Trump, nükleer tesislerin yok edilmemiş olması halinde hiç kimsenin ateşkesi kabul etmeyeceğini, İran'ın 7 gün öncesine göre çok geride olduğunu ve İran'ın nükleer programının onlarca yıl geriye gittiğini bildirdi.

İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesi halinde ABD'nin yeniden İran'ı vurup vurmayacağı yönündeki soruya "Elbette" yanıtını veren Trump, "Başarısız olsaydık her şey farklı olurdu" dedi.

"ANLAŞMAYA YAKINIZ"

Gazze'yle ilgili de açıklamada bulunan Trump, "Gazze'de büyük bir ilerleme sağladık. Anlaşmaya yakınız" ifadesini kullandı.