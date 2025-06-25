Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Van’da düzenlenecek ‘İşyurt Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarı’ 28 Haziran’da başlıyor. Hükümlü ve tutukluların el emeği ürünlerinin sergileneceği fuar 2 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Van Kent Meydanı’nda gerçekleşecek fuar, hükümlü ve tutukluların ürettiği el sanatları ve ürünlerin tanıtımına olanak sağlayacak. Fuar, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini artırmayı da amaçlıyor.

Van Kent Meydanı’nda 28 Haziran’da açılacak fuar, 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Hükümlü ve tutukluların meslek edinme ve rehabilitasyon süreçlerinde ürettiği el emeği ürünler, fuarda sergilenecek.

28 Haziran’da açılacak olan fuar 2 Temmuz’a kadar her gün 12.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.