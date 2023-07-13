Wanhaber / Ramazan Çetin

İşadamı ve VATSO Dernek Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Vakıf Bank Bölge Müdürlüğü’nün Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum ve Malatya olduğunu söylerken, “Van’da neden olmasın?” diye sordu.

Halk Bank’ın Van’da Bölge Müdürlüğü açması için mücadele ettiklerini ve şimdi de aynı mücadeleyi Vakıf Bank Bölge Müdürlüğü’nün açılması için gerçekleştirdiklerini kaydeden İşadamı Kandaşoğlu; “Halk Bank'ın Van'a Bölge Müdürlüğü açması için verdiğimiz mücadeleyi cümle alem biliyor.

Şimdi de Vakıf Bank'ın Van'a Bölge Müdürlüğü açması için mücadele veriyoruz. Vakıf Bank'ın Doğu Anadolu'da Erzurum ve Malatya'da Bölge Müdürlüğü var. Van'da neden olmasın?” diye kaydetti.

