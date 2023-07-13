Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van'ın Çaldıran ilçesinde bugün sabah 06.32'de deprem meydana geldi.

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür: "Arkadaşlar, yakında iki tane 4’ler mertebesinde deprem oldu. Biri Van, Aşağıçanak-Çaldıran’da, diğeri ise Balıkesir, Günaydın-Susurlukta oldu.

Van’daki deprem Çaldıran Fayının güneyinde, muhtemelen Hasan Timur Fayı üzerinde. Balıkesir’deki deprem ise Manyas Fayı üzerinde. Biliyorsunuz bu fay en son 1964’de 7.0 Manyas depremini üretmişti. Bu aşamada büyük bir deprem üreteceğini de sanmıyorum, sevgiyle" dedi.