Van Büyükşehir Belediyesi; Van Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kapadokya Üniversitesinin desteğiyle 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için besteli mevlit icrası düzenliyor. 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 18.00’da Van Edremit Uygulama Otelinin konferans salonunda deprem şehitleri için düzenlenecek olan gecede, Vesiletü’n-Necât musiki formunda icra edilerek, Süleyman Çelebi yâd edilecek, millî birlik ve berberlik içerisinde manevi yaralarımız bir nebze olsa sarılmaya çalışılacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek olan programa herkesin davetli olduğu belirtildi.iha



