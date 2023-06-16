Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği müjde geldi.

İlave tadiye ödemesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlk yarısı 23 Haziran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.

Resmi Gazete'deki kararda, "4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan kanunun 3. maddesine göre 2023 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 23 Haziran 2023 diğer yarısının ise 18 Aralık 2023 tarihinde ödenmesine mezkur kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İlave tadiye nedir?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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