TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 167, Bitlis'te 244, Hakkâri'de ise 38 konut satış sonucu el değiştirdi. TÜİK'in verilerine göre Nisan ayında konut satışları düşerken, bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Ocak ayında 716, Şubat ayında ise 464, Mart ayından 731, Nisan 475, Mayıs ayında ise 681 konut satılarak el değiştirdi.

VAN, BÖLGEDE ZİRVEDE

Van'da Nisan ayında 475 konuk el değiştirirken, Mayıs ayında ise bu sayı 681 olarak gerçekleşti. Yine Nisan ayında Muş'ta 112 konut el değiştirirken, Mayıs ayında bu sayı 167'ye yükseldi. Bitlis'te Nisan ayında 159 konut el değiştirirken, Mayıs ayında bu sayı 244 olarak gerçekleşti. Hakkâri'de Nisan ayında 22 konut el değiştirirken, Mayıs ayında bu sayı 38'e yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE MAYIS AYINDA 113 BİN 276 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve %5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari, 55 konut ile Bayburt ve Tunceli oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %16,3 AZALDI

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azalış göstererek 27 bin 476 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,7 azalışla 108 bin 67 oldu. Mayıs ayındaki ipotekli satışların 9 bin 249'u; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 34 bin 801'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 85 BİN 800 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalarak 85 bin 800 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %75,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,2 azalışla 374 bin 76 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 34 BİN 413 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 artarak 34 bin 413 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 azalışla 145 bin 272 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 azalış göstererek 78 bin 863 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 azalışla 336 bin 871 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA MAYIS AYINDA 3 BİN 167 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %46,9 azalarak 3 bin 167 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 245 konut satışı ile Antalya aldı.

Antalya'yı sırasıyla 934 konut satışı ile İstanbul ve 249 konut satışı ile Mersin izledi. Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 991 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 503 konut ile İran, 175 konut ile Ukrayna ve 129 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

Van bölge gazetesi