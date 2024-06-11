Kalp ritim bozukluğu tedavisinde ‘üç boyutlu haritalama’ adı verilen ve kalbin üç boyutlu haritası çıkarılarak ritim bozukluğunun tespit edilmesi, ardından ise yakılması işlemini başarıyla gerçekleştiren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü doktorları Van’da bir ilki gerçekleştirdi.

Kalp ritim bozukluklarında bilinen en kesin tedavi yöntemlerinden biri olan ve yüksek teknolojik yöntemler kullanılarak yapılan ‘üç boyutlu haritalama’ tedavisi Van’da ilk defa uygulanarak başarılı bir sonuç elde edildi.

Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, “Hastanemizde ve ilimizde bugün ilk defa üç boyutlu haritalama ile kalp ritim bozukluklarını yakma işlemi yapıldı. Tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ederim. İlimize ve bölgemize hayırlı olsun.” diyerek operasyonu gerçekleştiren doktorları kutladı.