Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2 milyar 650 milyon lira olarak açıklandı.

2025 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödeneklerinin belirlenmesine ilişkin karara göre belirlenen bu ödeneğin; yüzde 50'lik kısmın (1 milyar 325 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınacak.

Kalkınma ajansları paylarına göre ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (795 milyon lira), devam eden ve yıl içerisinde uygulamaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleriyle fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgisi ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri dikkate alınarak aktarılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre yüzde 30’luk kısmı kapsayan ödeneğin dağılımı; deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacına göre yapılacak.

Yüzde 20'lik kısmını kapsayan 530 milyon liralık ödenek ise kalkınma ajanslarının 2024 yılı performanslarına göre yapılacak.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 2025 yılı transfer ödeneğinde en yüksek pay Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) verildi. Buna göre Van, Muş, Hakkari, Bitlis ve Hakkari’yi kapsayan TRB2 bölgesi 2025 yılında 69 milyon 235 bin 295 lira transfer ödeneği kullanacak.

SEGE ve Nüfus verilerine göre 2025 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer payı tablosu şu şekilde oldu:

TR10 (İstanbul) 30.719.760 TL

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 42.729.331 TL

TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 46.767.932 TL

TR31 (İzmir) 35.598.128 TL

TR32 (Denizli, Aydın, Muğla) 43.665.832 TL

TR33 (Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak) 51.839.165 TL

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 37.487.952 TL

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 37.632.310 TL

TR51 (Ankara) 33.422.043 TL

TR52 (Konya, Karaman) 46.266.222 TL

TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) 37.139.806 TL

TR62 (Adana, Mersin) 52.113.117 TL

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 60.666.165 TL

TR71 (Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir) 55.321.634 TL

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 52.394.742 TL

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 48.473.660 TL

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 57.497.059 TL

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 54.768.233 TL

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 56.941.486 TL

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 62.844.572 TL

TRA2 (Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan) 63.564.356 TL

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 59.551.016 TL

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 69.235.295 TL

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 56.159.835 TL

TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) 63.622.344 TL

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 68.578.005 TL

Toplam 1.325.000.000 TL