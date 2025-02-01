Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2 milyar 650 milyon lira olarak açıklandı.
2025 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödeneklerinin belirlenmesine ilişkin karara göre belirlenen bu ödeneğin; yüzde 50'lik kısmın (1 milyar 325 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınacak.
Kalkınma ajansları paylarına göre ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (795 milyon lira), devam eden ve yıl içerisinde uygulamaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleriyle fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgisi ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri dikkate alınarak aktarılacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre yüzde 30’luk kısmı kapsayan ödeneğin dağılımı; deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacına göre yapılacak.
Yüzde 20'lik kısmını kapsayan 530 milyon liralık ödenek ise kalkınma ajanslarının 2024 yılı performanslarına göre yapılacak.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 2025 yılı transfer ödeneğinde en yüksek pay Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) verildi. Buna göre Van, Muş, Hakkari, Bitlis ve Hakkari’yi kapsayan TRB2 bölgesi 2025 yılında 69 milyon 235 bin 295 lira transfer ödeneği kullanacak.
SEGE ve Nüfus verilerine göre 2025 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer payı tablosu şu şekilde oldu:
TR10 (İstanbul) 30.719.760 TL
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 42.729.331 TL
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 46.767.932 TL
TR31 (İzmir) 35.598.128 TL
TR32 (Denizli, Aydın, Muğla) 43.665.832 TL
TR33 (Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak) 51.839.165 TL
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 37.487.952 TL
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 37.632.310 TL
TR51 (Ankara) 33.422.043 TL
TR52 (Konya, Karaman) 46.266.222 TL
TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) 37.139.806 TL
TR62 (Adana, Mersin) 52.113.117 TL
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 60.666.165 TL
TR71 (Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir) 55.321.634 TL
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 52.394.742 TL
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 48.473.660 TL
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 57.497.059 TL
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 54.768.233 TL
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 56.941.486 TL
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 62.844.572 TL
TRA2 (Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan) 63.564.356 TL
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 59.551.016 TL
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 69.235.295 TL
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 56.159.835 TL
TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) 63.622.344 TL
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 68.578.005 TL
Toplam 1.325.000.000 TL