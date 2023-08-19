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Merkez Koordinatörü Vildan Aydemir, gazetecilere, merkezdeki 8 sınıfta, 10 usta öğretici ve bir eğitmen ile 400 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

El sanatları, giyim teknolojileri, güzellik ve bakım hizmetleri, geleneksel el nakışları, Kur'an-ı Kerim, okuma yazma ve kreş alanında kursiyerlere eğitim verildiğini ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Aile destek merkezi olarak seminerler, eğitimler, sergiler, piknik ve daha birçok aktivite düzenledik. Aile destek merkezleri, kadınlarımıza birçok yönden olanak sağladı. Onları sosyal ve ekonomik hayatta daha başarılı kıldı ve bu durum bizleri çok memnun etti."

Sergiye, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fikret Yavuz ve vatandaşlar katıldı.