Honor Magic V2, 9,9 mm kalınlığı ile dikkat çeken bir model olmuştu. Ancak yeni Magic V3, bu standartları daha da ileriye taşıyacak. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Magic V3'ün kalınlığı 9 ila 9,8 mm arasında olacak, bu da onu daha da ince yapacak ancak 9 mm'nin altına düşmeyecek. Ağırlığı ise yaklaşık 220 gram olacak, böylece daha hafif bir deneyim sunacak.

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile güçlendirilecek ve 5.000-5.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 66W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarına pratik bir kullanım sağlayacak.

Honor Magic V3'ün kamera tarafında da iddialı olduğu belirtiliyor; 50 MP ana sensör ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme imkanı sunacak.

Cihazın Türkiye'deki piyasaya sürülme tarihi henüz netleşmemiş olsa da, tanıtımının yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Siz bu yeni teknoloji harikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Honor Magic V3'ün sunduğu yenilikler beklentilerinizi karşılıyor mu? Görüşlerinizi paylaşmak için yorumlarınızı bekliyoruz!