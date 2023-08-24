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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabaka 5-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sonuçlandı. Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini; 33'te Oosterwolde, 60'ta Szymanski, 63 ile 74'te İrfan Can Kahveci ve 90+3'te penaltıdan Tadic atarken Twente'nin tek sayısı 20'de Ugalde'den geldi.

Böylece Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı beşinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz, bu mücadelenin rövanşını 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynayacak. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Konferans Ligi'nde gruplara kalacak. haber7