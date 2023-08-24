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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus uygulanacak vergisiz telefon veya bilgisayar alma vadiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Verdiğimiz sözlerin arkasındayız, yerine getireceğiz" dedi.

"TEK TEK YERİNE GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz." dedi.

VAADİ BİZZAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vaadinde bulunan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. haberler.com