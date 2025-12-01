Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, aralık ayının ilk toplantısı için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor.

Yılın son dönemine girilirken son bir yıla ait genel tablo masaya yatırılacak.

KABİNENİN ANA GÜNDEMİ: EKONOMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Ekonomideki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, toplantının ana gündem maddelerini oluşturacak.

Saat 15.00 civarında başlaması beklenen kabineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı görüşmeleriyle alınan aşama ve Suriye'deki son durum görüşülecek.

PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sınır dışında atılması gereken adımların ne noktada olduğu da ele alınacak.

Özellikle SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının hayata geçirilebilmesi için kolaylaştırıcı adımların neler olabileceği sorusunun cevabı değerlendirilecek.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ukrayna-Rusya Savaşı da Kabine'nin değerlendireceği gündemler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin arabulucu rolü bağlamında yürütülecek diplomatik faaliyetler Kabine gündeminde olacak.