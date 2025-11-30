Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Aslan, verilerde görülen dış ticaret açığındaki artışın bölgedeki sanayi üretimi, ihracat kapasitesi ve hammadde tedarik süreçleriyle ilişkili olduğunu belirtti.

Van Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimin hem iç hem dış pazarlara ulaştığını ifade eden Aslan, tekstil firmalarının merkezlerinin başka şehirlerde olmasından dolayı Van’ın ihracat rakamlarının düşük gözüktüğünü buna karşın üretim ve istihdamın büyük ölçüde Van’da gerçekleştiğini belirtti.

“VAN’DAKİ İHRACAT RAKAMLARI İLİN RESMİ VERİLERİNE YANSIMIYOR”

Plastik, metal, su arıtma ve dijital ürünler gibi sektörlerde İranlı yatırımcıların da OSB’de faaliyet gösterdiğini aktaran Aslan, “Van Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim hem ülke içine hem de dış pazarlara ulaşıyor. İhracat yapılan başlıca ülkeler arasında Orta Doğu ülkeleri (İran, Irak, Mısır, Lübnan), Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’daki birçok lokasyon yer alıyor. Tekstil sektöründeki firmaların merkezi ve vergi daireleri genellikle İzmir, İstanbul veya Bursa’da bulunduğu için Van’daki ihracat rakamları ilin resmi verilerine yansımıyor. Örneğin, Van’daki tekstil firmalarının yıllık 300 milyon euroluk ihracatı olsa bile bu rakamlar İzmir’de kaydediliyor. Bu durum, ilin ihracat rakamlarının düşük görünmesine neden olsa da, üretim ve istihdam Van’da gerçekleşiyor; ülke ekonomisine dolaylı katkı sağlanıyor.” dedi.

“VAN OSB ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI AÇISINDAN AKTİF BİR ROL OYNUYOR”

Aslan, Van OSB’nin üretim ve istihdam açısından aktif bir rol oynadığını, ancak merkezi kayıt sistemi nedeniyle ihracat rakamlarının ilin istatistiklerine tam olarak yansımadığını belirtti.

Aslan, son olarak şunları kaydetti:

“Van OSB’de özellikle plastik sektöründe ithalat yapan firmalar bulunmakla birlikte, ilin dış ticaret açığı resmi olarak belirgin değil. Ayrıca, İranlı yatırımcılar OSB’de çeşitli sektörlerde üretim yapıyor; musluk-batarya, temiz su borusu, telekomünikasyon-dijital, metal üretimi ve su arıtma cihazları gibi alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Özetle, Van OSB hem üretim hem istihdam hem de ülke ekonomisine katkı açısından aktif bir rol oynuyor; yalnızca ihracat rakamları merkezi kayıtlar nedeniyle ilin istatistiklerine tam olarak yansımıyor.”