Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'de yapılan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla birer veteriner ile mühendis, 2'si mütercim, 3'ü sosyolog ve 8'i hizmetli olmak üzere 15 devlet memuru alınacak.

Başvurular bugünden itibaren 30 Haziran saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacak.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.