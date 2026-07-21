Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, tefecilik gibi suçları işledikleri gerekçesiyle bazı şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Jandarmanın, 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 74'ü tutuklanırken, 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Zanlıların, Kocaeli'de sosyal medya platformlarında "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Tekirdağ'da internet sitelerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Aydın ve Mersin'de baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir'de tefecilik yaptıkları tespit edildi.

MASAK incelemesinde, şüphelilerin banka hesaplarında 9 milyar 72 milyon lira hesap hareketliliği olduğu belirlendi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, operasyon anları, ele geçirilen malzeme ve şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerine ilişkin görüntüleri de paylaştı.