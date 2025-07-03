Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde, öğle saatlerinde ziraat arazisinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangın, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçradı. Böylece Ildır'ın bir bölümü, Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangına gün boyunca Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi. Akşam saatlerinin olmasıyla birlikte ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgede rüzgarın etkisiyle alevler, Urla yönüne doğru ilerledi.