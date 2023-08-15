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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Gelecek Partisi İzmir milletvekili Vanlı Mustafa Bilici dün Van’a geldi. Gelecek Partisi Van İl Başkanlığını ziyaret eden Bilici, akabinde Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık’la beraber Saadet Partisi Van İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Van İl Başkanlığını ziyaret eden İzmir Milletvekili Vanlı Mustafa Bilici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “İktidar milletin halinden anlamıyor. Derdiyle dertlenmiyor. Seçimlerde ağam, paşam dedikleri memur ve emekliyi bugün görmezden geliyor. Vergi, kira, gıda ve akaryakıta yapılan zamlarla vatandaş artık geçinemiyor. Çalışanlara önerilen ücret ile açlık ve sefalet kapıya dayandı” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan’la yerel seçimlere ilişkin istişarelerde bulunan Bilici, “Gelecek Partisi Van İl Başkanı sayın Abdulhekim Karabıyık ile Saadet Partisi Van İl Başkanlığını ziyaret ettik. Yaklaşan yerel seçimler ile ilgili İl Başkanı sayın Özay İlhan ve yönetimi ile istişarelerde bulunduk. Saadet Gelecek grubu kazanacak” diye kaydetti.