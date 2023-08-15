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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Haliç Kongre Merkezi'nde basın açıklaması yapacağının duyurulması kulisleri hareketlendirdi. Genel seçimlerin ardından yaptığı 'değişim' çağrısıyla CHP içerisindeki tartışmaları alevlendiren İBB Başkanı İmamoğlu "İktidar İçin Değişim" adlı bir internet sitesi kurmuş, ayrıca Türkiye’nin ikinci yüzyılı için harekete geçtiğini ve yeni bir siyaset ihtiyacının olduğunu söylemişti.

İMAMOĞLU CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY MI?

Geçen hafta Tunceli’yi ziyaret ederek temaslarda bulunan ve burada yaptığı açıklamada “Artık kaybetmek yok. İstanbul’u da kaybetmek yok. Diğer büyükşehirleri de kaybetmek yok. Türkiye’nin seçimlerini de kaybetmek yok” diyen İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığına aday olacağı iddia edilmişti.

KARARINI BUGÜN DUYURACAK

İmamoğlu'nun bugün saat 12.00'de yapacağı açıklamada yol haritasını duyurması bekleniyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu’nun yapacağı açıklamada CHP genel başkanlığı yerine “İstanbul’u korumanın” önemine dikkat çekeceği ve belediye başkanlığı adaylığını duyuracağı belirtildi. Ancak İmamoğlu’nun açıklamasında genel başkanlık dahil CHP’de köklü değişim çağrısı yapılacağına işaret edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMAMOĞLU'NA MESAJ

Öte yandan kritik açıklama öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

TV 100'deki Taksim Meydanı programınına katılan gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam" dediğini iddia etti. Mynet