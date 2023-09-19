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Altın, Türkiye ve dünyada önemli bir yatırım aracı olarak ağırlığını koruyor.

Dün 1.681-1.653 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 1.679 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.681 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, 1.934 dolardan işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın: 1.681 lira

Çeyrek altın: 2 bin 777 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 318 lira

Tam altın: 11 bin 111 lira

Yarım altın: 5 bin 555 lira

Fed'in faiz kararı yarın açıklanacak

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın başta olmak üzere değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Altının ons fiyatında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.925 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA