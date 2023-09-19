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Kadınları üretime özendirmek amacıyla kurulan Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 20 kadın, Gevaş Bal Üreticileri Birliğinin teşvikiyle arıcılığa yöneldi.

Yörenin verimli yaylalarında mesai yapan kadınlar, kendileri için özel hazırlanan pembe kıyafetleriyle farklılık yarattı.

Birçoğu anne ve babasından öğrendiği arıcılık mesleğini, aldıkları eğitim ve kurdukları kooperatif sayesinde daha da profesyonelleştiren kadınlar, yüksek rakımlı yaylalarda ürettikleri kara kovan balının ilk hasadını yaptı.

Ürünlerinin katma değerini yükseltmek için çaba gösteren Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Gevaş Tarım ve Orman Müdürlüğünün başvuru sahibi, Van Büyükşehir Belediyesinin ortak olduğu "Organik Arı Ürünleri Paketlenmesi İşlenmesi Projesi"ni hazırladı.

Kooperatif, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen "2023 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan proje kapsamında paketleme tesisini de yakın zamanda açmayı hedefliyor.

"Sektörde söz sahibi olmak istiyoruz"

Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Songül Güleç, AA muhabirine, arıcılığı çok sevdiğini, babasından öğrendiği mesleğini daha profesyonelce icra etmeye çalıştığını söyledi.

Kadın arıcılar olarak ballarda katkı maddesi kullanmadıklarını vurgulayan Güleç, kovanlarını, organik üretime uygun olması için söğüt ağacından yapıp etraflarını çamurla sıvadıklarını anlattı.

Aldıkları destekle yapımına başladıkları paketleme tesisini kısa sürede açmayı hedeflediklerini belirten Güleç, şöyle konuştu:

"Bu proje ile de birçok kadına istihdam ortamı sağlanacak. Projelerimizin asıl amacı, daha çok kadınımıza istihdam sağlamak ve ürettiğimiz organik ürünlerimizi piyasaya sunarak değerlendirebilmek. Hedefimiz, markalaşmak. Sektörde söz sahibi olmak istiyoruz. Arıcılığa aşığım. Mesleğimi çok seviyorum. Yaptığım işi gören birçok kadın da beni örnek alarak bu mesleğe başladı. Onun için çok mutluyum."

Arıcı kadınlardan Elanur Sümer, bu işe, aynı mesleği yapan anne ve babasının isteğiyle başladığını dile getirdi.

Doğada olmayı ve arılarla uğraşmayı çok sevdiğini söyleyen Sümer, "Her yerde beyaz kıyafetli arıcıları sıklıkla görebiliyorsunuz. Biz kadınlar olarak ayrıcalıklı olmak istedik ve kıyafetlerimizi pembe renkte yapmayı tercih ettik. Gelecekte bu pembe kıyafetli arıcı sayımızı artırarak daha çok üretim yapmayı hedefledik. Her yerde artık bizi göreceksiniz." dedi.

Moda tasarım öğrencisi Nermin Oktu da derslerinde arı desenlerini sıklıkla kullandığını ve arıcılığı severek yaptığını söyledi.

Arıcılığın en zor yanının sıcak havada maske ile çalışmak olduğunu ifade eden Oktu, "Arıların kanat sesi çok güzel. Hele ki bal sezonunda ürünü görünce, emeğinin karşılığını alınca insan çok mutlu oluyor. Bu yıl çok verimli geçti. Hedefimiz, adımızı tarihe yazmak. Tüm kadınlarımızı kooperatifimize katılmaya davet ediyoruz. Doğanın dengesinde arıların rolü büyük. Bence her şey keşiftir. Biz de keşfediyoruz, öğreniyoruz ve büyüklerimizden öğrendiklerimizi çocuklarımıza da aktarıp bu işin devamlılığını sağlayacağız." diye konuştu.

"Ürünlerimiz bir ay sonra paketlenerek satışa sunulacak"

Gevaş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fırat Çenberlitaş ise kadınları arıcılığa teşvik etmek amacıyla 8 yıl önce proje hazırladığını, bal üretiminin kadın eliyle de devam etmesi için çaba sarf ettiğini belirtti.

Artos Kadın Kooperatifi bünyesindeki 20 kadın arıcıdan 7'sinin organik arı ürünleri üretimi için sertifika aldığını kaydeden Çenberlitaş, "Projemizin amacı bölgedeki kadınlara istihdam sağlamak ve burada üretilen organik ürünlere marka değeri kazandırmak. Paketleme tesisi için girişimlerimiz meyve verdi. İnşallah bir ay sonra ürünlerimiz hijyenik koşullarda organik ürün logosuyla paketlenip satışa sunulacak." ifadelerini kullandı.

Çenberlitaş, "Organik üretim için şehir merkezinden uzak noktalar ve bitki çeşitliliğinin fazla olduğu yerleri tercih ediyoruz. Asıl hedefimiz, Gevaş'ta kadınlara yönelik yaptığımız bu projeyi Türkiye'ye yaymak. Kadın emeğiyle ürettiğimiz balı, akredite olmuş laboratuvarlarda analiz ettirdik. Dünyanın en iyi balları arasında sınıflandırılan Yeni Zelanda Manuka balından daha kaliteli olduğu tahlil sonuçlarıyla tescillendi." değerlendirmesinde bulundu.AA