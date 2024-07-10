Başrolde ise Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet var, sadece 24.990 TL! Ayrıca lüks katlanabilir plaj sandalyesi de 399 TL’den satışa sunuldu.

11 Temmuz A101 kataloğunda neler var? İşte öne çıkanlar:

Toshiba 65″ 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL

HI-LEVEL 55″ Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL

Philips 50″ UHD Smart Led Tv 16.999 TL

JVC 43″ Full HD Android Led 8.999 TL



Onvo 32″ HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

Piranha Akıllı Saat 329 TL

Kiwi Retro Fırın 2.999 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 499 TL

Kiwi Çay Makinesi 639 TL

Arzum Pocco El Blender Seti 1.499 TL

Flavel Stick 2’si 1 Arada Dik Süpürge 899 TL



Kiwi Elektrikli Cezve 219 TL

Aprilla Kamuflaj Desen Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 259 TL

LAVA Döküm Tencere 1.199 TL

Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL

Dolu Sahara 12V Aküşü Araba 5.999 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

Ayrıca A101 kataloğunda bulabileceğiniz diğer indirimli ürünler arasında Kiwi Retro Fırın, Arzum Pacco El Blender Seti, Dolu 12V Akülü Araba, Pilsan Oyuncak Mini Scooter gibi ürünler de yer alıyor. Kaçırmayın, A101 indirimleriyle dolu bu fırsatları değerlendirin!