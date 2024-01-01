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İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük yürüyüşlerinden birine sahne oldu.

Binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde, “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü düzenledi.

Gencinden yaşlısına etkinliğe akın ettiler

Siyasi isimler de etkinliğe destek vererek vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Ezgilerin söylendiği, duaların edildiği etkinliğe gencinden yaşlısına birçok vatandaş katıldı.

Gazeteci Adem Metan da etkinlikten bir görüntü paylaştı. Videoda, yaşlı bir adamın bastonuyla yürüyüşe destek verdiği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan söz konusu video, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.