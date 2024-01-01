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İsrail’in Gazze zulmü 7 ekimden bu yana aralıksız devam ediyor.

Dünyanın 3 maymunu oynadığı bu zulüm karşısında en yüksek ses Türkiye’den çıkıyor.

Şuna kadar kadar 20 bini aşkın kadın-çocuk, insanın yaşamını yitirdiği Gazze’de vahşet devam ediyor.

İsrail ordusunun kara operasyonu ise şiddetini arttırarak devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, dün gece düzenlediği basın toplantısında savaşın uzun süre devam edeceğini vurguladı.

"Savaş hazırlığı 2024 için yapıldı"

Ordu Sözcüsü Hagari, basın toplantısında, “Savaşın hedefleri uzun süreli mücadele gerektiriyor ve biz de buna göre hazırlanıyoruz. Sahada faaliyet gösteren kuvvetlerin akıllı bir şekilde yönetilmesini planlarken bir yandan da rezerv sistemine, ekonomiye, ailelere, kuvvetlerin yenilenmesine ve IDF'deki muharebe eğitim süreçlerinin devamına bakıyoruz.

Bunlar 2024'ün geri kalanı için planlama ve hazırlık sağlamak üzere tasarlanmış düzenlemelerdir. IDF, bu yıl boyunca ek görevler ve sürekli mücadele gerekeceği anlayışıyla ileriye dönük plan yapmalıdır” dedi.

‘’Savaş aylarca devam edicek’’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Aralık 2023 gecesi yaptığı açıklamada, savaşın daha aylarca devam edeceğini belirterek, “Savaş devam ediyor. Tüm cephelerde savaşıyoruz. Büyük başarılar elde ettik ama aynı zamanda acı bir bedel ödedik. Zafere ulaşmak daha fazla zaman gerektiriyor. Savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek.

Benim politikam nettir. Başta Hamas'ın ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması olmak üzere savaşın hedeflerine ulaşılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rehinelerimizi evlerine geri getirme çabalarımızdan bir an bile geri adım atmayacağız. Başbakan olarak, bu hedeflere ulaşmadan önce savaşı durdurmayı amaçlayan uluslararası baskıyı reddettim” demişti.