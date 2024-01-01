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Japonya, doğal afet denince akla gelen ilk ülkelerden biri...

Dünyanın aktif yanardağının yüzde 10’u gibi bir bölümünün yer aldığı fay hatlarının üzerinde bulunan ülkede, yılda hemen hemen yaklaşık bin 500 deprem yaşanıyor.

Japonya, yeni yılın ilk gününde de sallandı.

Peş peşe iki büyük deprem

Açıklama, Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan geldi.

Öğle saatlerinde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 5.7 olarak açıklandı. Deprem 10 kilometre derinlikte yaşandı.

Ardından 4 dakika sonra 7.4 büyüklüğünde daha şiddetli ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Afetin ardından bölgede son dönemlerde yaşanan depremlerin ardından ilk kez bir binanın yıkıldığı görüldü.

Tsunami uyarısı verildi

İşikawa bölgesi kıyılarından deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Dalgalarının 5 metreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.