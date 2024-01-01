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Van’da 2024 yılının ilk bebeği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latif Hacıoğlu'nun bebeği 'Arya Mina' oldu. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bensu Hacıoğlu isimli anne, yılın ilk anlarında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latif Hacıoğlu ve Bensu Hacıoğlu çifti, dünyaya gelen bebeklerine ise 'Arya Mina' ismini verdi.

Konuya ilişkin konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latif Hacıoğlu, yeni yılda doğan ilk bebeğin kendi evladı olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Daha önceki yıllarda hastalarının sevinçlerine ortak olurken, bu kez kendi sevincini yaşadığını ifade eden Dr. Hacıoğlu, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.