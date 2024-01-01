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Van’da halı yıkama ücretlerine yaklaşık olarak yüzde 40 oranında zam yapıldı. Daha önce metrekaresi 25 TL’den yıkanan makine halısı yeni fiyatıyla 35 TL’den yıkanıyor.

Güncellenen halı yıkama fiyat listesine göre, makine halısı metrekare başına 35 TL, Shaggy halı 45 TL, İran halısı, yün halı, bambu ve ipek halılar için metrekare başına 60 TL'lik fiyat uygulanacak.

Tek parça halı temizliği 350 TL, battaniyeler 150-200 TL arasında, koltuk takımları minderli veya mindersiz olarak 850-1000 TL arasında ücretlendirildi. Stor ve zebra perdeler için metrekare başına 35 TL, overlok işlemi ise metrekare başına 35 TL olarak belirlendi.

Van Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği, halı yıkama ile ilgili yeni tarifeyi yayınladı.