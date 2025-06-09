Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde İstanbul'da sabah saat 11.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 13 olarak ölçüldü.

Hadımköy Gişeleri mevkii TEM Otoyolu'nda Edirne ve Ankara istikametinde trafik sakin seyrediyor.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ BAŞLADI

Saat 11.30'da ise trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak kayıtlara geçti. Şu dakikalarda da trafik yoğunluğu yüzde 22 olarak kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın son günü olması dolayısıyla şehir dışına çıkanların İstanbul'a dönmeye başlaması sonucu, ilerleyen saatlerde yoğunluğun artması bekleniyor.