Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 54 bin artışla 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde ölçüldü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 24,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

İstihdam oranı 0,1 puan arttı

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 75 bin kişi artışla 32 milyon 737 bin oldu. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 49,2'ye çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, kasımda bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puan artışla yüzde 53,8 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 iken kadınlarda yüzde 36,2 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, kasımda bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, kasımda aylık bazda 0,6 puan azalarak yüzde 29,1'e düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.