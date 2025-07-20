Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.

Saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

Hastane kaynakları, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan hastanelerin aynı anda onlarca yaralıyı kabul etmek zorunda kaldığını aktardı.

İsrail'in 22 aydan beri sürdürdüğü bombardıman ve abluka nedeniyle hastanelerde malzeme bulmakta büyük zorluk çekildiğini vurgulayan kaynaklar, Gazze Şeridi'nde hizmet vermeye gayret eden hastanelerdeki durumun "felaket" boyutunda olduğunun altını çizdi.

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Gazze kenti ile kuzey bölgelerine saldırılar düzenledi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü çevresi İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde farklı noktalara düzenlediği saldırılarda da 3 Filistinli öldürüldü.

Ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evler İsrail ordusu tarafından havaya uçuruldu.

İsrail ordusu top atışlarıyla Gazze kentinin doğu bölgelerini bombaladı.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Filistinli balıkçılara ateş açtı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Filistinliler için yeni sürgün emri yayınladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği yeni bir harita paylaştı.

Paylaşılan haritaya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 2351 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiği tehdidinde bulunan Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

İsrail'in bombalarından kaçarak Deyr el-Belah'ta çadırlara sığınan Filistinlileri bölgeyi derhal terk etmeleri için tehdit eden Adraee, söz konusu bölgeye ilk defa geniş çaplı karadan saldırıların olacağına işaret etti.

Adraee, "İsrail ordusu, daha önce faaliyet göstermediği bölgelerde çalışmalar yürütmek için bu bölgedeki faaliyetlerinin alanını genişletiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, "İsrail ordusu, savaşı başlattığı günden beri ilk kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sakinlerine bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı." ifadelerine yer verildi.

KAN, "İsrailli esirlerin güvenliği için" ordunun bugüne kadar Deyr el-Belah bölgesine girmediğini öne sürdü.