BBC Verify ekibinin incelediği, sonuncusu 8 Kasım'da çekilen uydu fotoğrafları İsrail'in, Gazze'deki yıkım faaliyetlerine "geniş ölçekte" devam ettiğini gösteriyor.

Buna göre, İsrail ordusunun denetimindeki mahalleler ateşkesin sağlanmasının ardından bir ay içinde tamamen yerle bir edildi.

Uydu görüntülerinde, yıkımların özellikle Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira ve Refah yakınlarındaki Bayuk bölgelerinde yoğunlaştığı görülüyor.

BBC'nin analizinde, önce hasarsız görünen 1500'den fazla binanın ateşkes sonrası buldozerlerle yıkıldığı tespit edildi.

Analizde, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasıyla çekilmesi gereken "Sarı Hat" olarak adlandırılan sınırın gerisinde yer alan bölgelerde binlerce binanın yıkıldığı belirlendi.

Yıkımların, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi ve Endonezya Hastanesi yakınlarında da devam ettiği gözlemlendi.

Sosyal medyada ateşkesin ardından paylaşılan teyitli görüntüler ise de bu yıkımları doğruladı.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsünden (RUSI) Kıdemli Uzman Yardımcısı Dr. H.A. Hellyer, analize ilişkin, "Bu açıkça ateşkesin ihlali ancak Washington bunu kabul etmeye istekli değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, İsrail hükümetinin de onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 185'e yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı, yaralanan 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 245 kişinin öldüğü, 627'sinin yaralandığı, enkaz altından da 532 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 185'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 698'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir camiyi kundakladı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, silahlı gaspçı İsrailliler Selfit'in Deyr İstiya beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki el-Hacce Hamide Camisi'ni ateşe veren saldırgan İsrailliler, caminin duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

Caminin bazı bölümlerine zarar veren yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.

Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin camiyi hedef alan "iğrenç saldırısı" kınandı.

El-Hacce Hamide Camisi'nin kundaklanmasının provokatif eylemlerine son vermeyen İsrail'in Filistin'deki İslam ve Hristiyan mukaddesatına yönelik vahşetinin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalcilerin ve yerleşimcilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle artık güvenli ibadethane kalmadı." ifadesi kullanıldı.

Yerel kaynaklara göre, camiyi hedef alan saldırı işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere ve mülklerine yönelik gaspçı İsraillilerin saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusunun baskınları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre saldırgan gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

DSÖ, Gazze'de devam eden ateşkes sırasında daha fazla tıbbi tahliye için çalışmalar yürütüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de devam eden ateşkes sırasında tıbbi tahliyeleri artırmak için çalıştıklarını ve hala 16 bin 500'den fazla kişinin tıbbi tahliye beklediğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Ülkelerin Gazze'deki yaralı ve ağır hastaları tıbbi bakım için kabul etmelerindeki kararlılığından cesaret aldığını aktaran Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi tahliye programının, son 2 yılda Gazze'den 5 bin 500'den fazlası çocuk yaklaşık 8 bin hastanın tedavi için Gazze'den tahliyesini desteklediğini hatırlattı.

DSÖ ve ortaklarının, Gazze'deki hastaların tahliyesi ve tedavisi için hastanelerini açan ülkelere minnettar olduğunu belirten Ghebreyesus, "(Gazze'de) Ateşkes devam ederken tıbbi tahliyeleri artırmak için çalışıyoruz. Gazze'nin hasarlı sağlık tesisleri gerekli bakımı sağlayamadığı için yaklaşık 4 bini çocuk 16 bin 500'den fazla kişi hala tahliye edilmeyi bekliyor. DSÖ, ülkeleri bu tür hastaları daha fazla kabul etmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, özellikle Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'ya tüm tahliye yollarının açılması çağrısında da bulundu.