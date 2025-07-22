İsrail Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Fransa, Kanada, Hollanda, İspanya ve İtalya’nın yer aldığı 25 ülkenin Gazze’de koşulsuz ve kalıcı ateşkes için yaptığı ortak bildiriyi ‘gerçeklerden uzak olduğunu’ iddia ederek, reddettiğini duyurdu. Açıklamada, insani yardım bekleyen Filistinli sivillerin öldürülmesini kınayan ve İsrail yönetimini yardım akışındaki kısıtlamaları kaldırmaya çağıran bildirinin ‘Hamas’a yanlış bir mesaj gönderdiği’ savunuldu.

Açıklamada, Doha’da müzakere edilen anlaşma taslağına İsrail yönetiminin kabul ettiği ancak Hamas’ın ‘inatla’ reddettiği öne sürüldü. Ayrıca, müzakerelerin hassas döneminde bu tür açıklamalardan kaçınılmasının daha uygun olacağı kaydedildi.