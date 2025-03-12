Son olarak İŞKUR, son olarak başlattığı İŞKUR Gençlik Programı'yla üniversiteleri iş hayatına hazırlayan ve okurken harçlık alma imkanı sunuyor.
En çok aranan meslekler hangileri?
İŞKUR'un Şubat ayı işgücü istatistikleri belli oldu.
Buna göre; İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında 96 bin 692, yılın ilk iki ayında 204 bin 84 kişi işe yerleştirildi.
İlk iki ayda işe yerleştirilenlerin 70 bin 531'i kadın, 56 bin 469'u genç, 8 bin 514'ü engelli ve 38 bin 656'sı yükseköğrenim mezunu oldu.
Sanayi sektörü ilk sırada
Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
Açık iş: 17.219
İşe yerleştirme: 14.787
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.742
İşe yerleştirme: 6.605
REYON GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.298
İşe yerleştirme: 6.507
KONFEKSİYON İŞÇİSİ
Açık iş: 7.400
İşe yerleştirme: 5.350
SERVİS ELEMANI (GARSON)
Açık iş: 8.055
İşe yerleştirme: 4.831
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)
Açık iş: 5.666
İşe yerleştirme: 4.752
MARKET ELEMANI
Açık iş: 5.140
İşe yerleştirme: 3.665
SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI
Açık iş: 6.066
İşe yerleştirme: 3.516
PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)
Açık iş: 2.962
İşe yerleştirme: 3.367
MAKİNECİ (DİKİŞ)
Açık iş: 5.426
İşe yerleştirme: 2.912
355 bin açık iş alındı
İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Şubat ayında 154 bin 518 oldu.
İlk iki ayda ise 355 bin 290 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (137 bin 424 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.
İlanlara göre açık işler
İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 239 bini aştı. İŞKUR'da halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor.
Açık işlerde ilk sırayı 17 bin 78 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 17 kişiyle temizlik görevlisi, bin 508 kişiyle satış elemanı / danışmanı, bin 361 kişiyle paketleme işçisi, bin 267 kişiyle makineci (dikiş) takip etti.
Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı.
İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
En çok personel aranan işler
Halen ilanda bulunan açık işlerde ilk 30 şöyle:
- Beden işçisi (genel): 17.078
- Temizlik görevlisi: 3.017
- Satış elemanı / danışmanı: 1.508
- Paketleme işçisi: 1.361
- Makineci (dikiş): 1.267
- Servis elemanı (garson): 1.253
- Konfeksiyon işçisi: 1.134
- Ambar/depo görevlisi: 1.079
- Kasiyer: 858
- Market elemanı: 748
- Ön muhasebeci: 956
- Büro memuru (genel): 871
- Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 808
- Kaynakçı: 516
- Elektrikçi (genel): 490
- Kamyon şoförü: 736
- Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 699
- Şoför-yük taşıma: 694
- Güvenlik görevlisi: 663
- Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 522
- Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 642
- Reyon görevlisi: 628
- Forklift operatörü: 603
- Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 568
- Turizm ve otelcilik elemanı: 549