Son olarak İŞKUR, son olarak başlattığı İŞKUR Gençlik Programı'yla üniversiteleri iş hayatına hazırlayan ve okurken harçlık alma imkanı sunuyor.

En çok aranan meslekler hangileri? 

İŞKUR'un Şubat ayı işgücü istatistikleri belli oldu.

Buna göre; İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında 96 bin 692, yılın ilk iki ayında 204 bin 84 kişi işe yerleştirildi.

İlk iki ayda işe yerleştirilenlerin 70 bin 531'i kadın, 56 bin 469'u genç, 8 bin 514'ü engelli ve 38 bin 656'sı yükseköğrenim mezunu oldu.

Sanayi sektörü ilk sırada

Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

Açık iş: 17.219

İşe yerleştirme: 14.787

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Açık iş: 7.742

İşe yerleştirme: 6.605

REYON GÖREVLİSİ

Açık iş: 7.298

İşe yerleştirme: 6.507

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

Açık iş: 7.400

İşe yerleştirme: 5.350

SERVİS ELEMANI (GARSON)

Açık iş: 8.055

İşe yerleştirme: 4.831

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)

Açık iş: 5.666

İşe yerleştirme: 4.752

MARKET ELEMANI

Açık iş: 5.140

İşe yerleştirme: 3.665

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI

Açık iş: 6.066

İşe yerleştirme: 3.516

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)

Açık iş: 2.962

İşe yerleştirme: 3.367

MAKİNECİ (DİKİŞ)

Açık iş: 5.426

İşe yerleştirme: 2.912

355 bin açık iş alındı

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Şubat ayında 154 bin 518 oldu.

İlk iki ayda ise 355 bin 290 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (137 bin 424 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.

İlanlara göre açık işler

İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 239 bini aştı. İŞKUR'da halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor.

Açık işlerde ilk sırayı 17 bin 78 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 17 kişiyle temizlik görevlisi, bin 508 kişiyle satış elemanı / danışmanı, bin 361 kişiyle paketleme işçisi, bin 267 kişiyle makineci (dikiş) takip etti.

Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı.

İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

En çok personel aranan işler 

Halen ilanda bulunan açık işlerde ilk 30 şöyle:

  • Beden işçisi (genel): 17.078
  • Temizlik görevlisi: 3.017
  • Satış elemanı / danışmanı: 1.508
  • Paketleme işçisi: 1.361
  • Makineci (dikiş): 1.267
  • Servis elemanı (garson): 1.253
  • Konfeksiyon işçisi: 1.134
  • Ambar/depo görevlisi: 1.079
  • Kasiyer: 858
  • Market elemanı: 748
  • Ön muhasebeci: 956
  • Büro memuru (genel): 871
  • Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 808
  • Kaynakçı: 516
  • Elektrikçi (genel): 490
  • Kamyon şoförü: 736
  • Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 699
  • Şoför-yük taşıma: 694
  • Güvenlik görevlisi: 663
  • Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 522
  • Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 642
  • Reyon görevlisi: 628
  • Forklift operatörü: 603
  • Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 568
  • Turizm ve otelcilik elemanı: 549
Kaynak: haber7