Son olarak İŞKUR, son olarak başlattığı İŞKUR Gençlik Programı'yla üniversiteleri iş hayatına hazırlayan ve okurken harçlık alma imkanı sunuyor.

En çok aranan meslekler hangileri?

İŞKUR'un Şubat ayı işgücü istatistikleri belli oldu.

Buna göre; İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında 96 bin 692, yılın ilk iki ayında 204 bin 84 kişi işe yerleştirildi.

İlk iki ayda işe yerleştirilenlerin 70 bin 531'i kadın, 56 bin 469'u genç, 8 bin 514'ü engelli ve 38 bin 656'sı yükseköğrenim mezunu oldu.

Sanayi sektörü ilk sırada

Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

Açık iş: 17.219

İşe yerleştirme: 14.787

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Açık iş: 7.742

İşe yerleştirme: 6.605

REYON GÖREVLİSİ

Açık iş: 7.298

İşe yerleştirme: 6.507

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

Açık iş: 7.400

İşe yerleştirme: 5.350

SERVİS ELEMANI (GARSON)

Açık iş: 8.055

İşe yerleştirme: 4.831

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)

Açık iş: 5.666

İşe yerleştirme: 4.752

MARKET ELEMANI

Açık iş: 5.140

İşe yerleştirme: 3.665

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI

Açık iş: 6.066

İşe yerleştirme: 3.516

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)

Açık iş: 2.962

İşe yerleştirme: 3.367

MAKİNECİ (DİKİŞ)

Açık iş: 5.426

İşe yerleştirme: 2.912

355 bin açık iş alındı

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Şubat ayında 154 bin 518 oldu.

İlk iki ayda ise 355 bin 290 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (137 bin 424 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.

İlanlara göre açık işler

İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 239 bini aştı. İŞKUR'da halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor.

Açık işlerde ilk sırayı 17 bin 78 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 17 kişiyle temizlik görevlisi, bin 508 kişiyle satış elemanı / danışmanı, bin 361 kişiyle paketleme işçisi, bin 267 kişiyle makineci (dikiş) takip etti.

Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı.

İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

En çok personel aranan işler

Halen ilanda bulunan açık işlerde ilk 30 şöyle:

Beden işçisi (genel): 17.078

Temizlik görevlisi: 3.017

Satış elemanı / danışmanı: 1.508

Paketleme işçisi: 1.361

Makineci (dikiş): 1.267

Servis elemanı (garson): 1.253

Konfeksiyon işçisi: 1.134

Ambar/depo görevlisi: 1.079

Kasiyer: 858

Market elemanı: 748

Ön muhasebeci: 956

Büro memuru (genel): 871

Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 808

Kaynakçı: 516

Elektrikçi (genel): 490

Kamyon şoförü: 736

Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 699

Şoför-yük taşıma: 694

Güvenlik görevlisi: 663

Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 522

Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 642

Reyon görevlisi: 628

Forklift operatörü: 603

Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 568

Turizm ve otelcilik elemanı: 549